En 57-årig mand blev stoppet på Hillerødvej nær Arresødalvej - og promillen var for høj

Promille på knallert

Mandag kl. 8.45 blev en 57-årig mandlig knallertfører fra Frederiksværk standset og kontrolleret på Hillerødvej ved Arresødalvej.

Han fik alkometeret til at slå ud over det tilladte, hvorfor han blev sigtet for sprituskørsel og taget med til udtagning af blodprøve, der skal fastslå den endelige promille.