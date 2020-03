Private børnehaver går glip af pengepulje

Det er faldet flere af de lokalt valgte folketingspolitikere for brystet, at den statslige pengepulje til flere hænder i børneinstitutionerne går til kommunale institutioner - ikke private institutioner som for eksempel Musereden i Frederiksværk, der for nylig blev fremhævet som case i Berlingske.

"Pengene skal følge barnet, uanset om barnet går i en privat eller kommunal institution," mener både Mette Thiesen fra Nye Borgerlige og Hans Andersen fra Venstre, som er parate til at tage sagen op på Christiansborg.

Mette Thiesen har nu aftalt et besøg i Musereden, der blev oprettet af forældrene, da Halsnæs Kommune ville lukke den i 2013, men også denne institution mangler penge til flere hænder, og ifølge Berlingske er der holdt krisemøde for nylig: "Normeringen har været et emne på alle vores møder. Vi er en lille institution, som bygger på sociale værdier og har præcis den samme normering, som de kommunale. Derfor var det også en kæmpe overraskelse, at vi ikke var med. Vi synes, at alle børn skal have de samme vilkår, når de vokser op. Vi vender hver eneste krone for at få flere varme hænder," siger Pernille Rusterholz, formand for bestyrelsen i Musereden og en af frontløberne for gruppen Bedre Normeringer i Halsnæs.

"Det er helt uforståeligt, at børn i private institutioner ikke tilgodeses," siger Mette Thiesen til Halsnæs Avis inden mødet i Frederiksværk.

Opdateres....