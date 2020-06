Nu er det igen muligt at indstille emner til den grønne ildsjælepris. Affaldsheltene anført af Annemette R. Eriksen vandt prisen sidste år.

Pris: Grønne ildsjæle søges

Der er igen mulighed for at indstille ”Årets grønne Ildsjæl” i Halsnæs Kommune, der med prisen på 10.000 kroner tildeles en person, forening eller organisation, der har gjort en særlig indsats, gennem konkrete tiltag, der forbedrer miljøet, klimaet eller naturen, men det kan også være en ekstraordinær indsats inden for formidlingen af disse områder.

Enkeltpersoner eller grupper af personer som eksempelvis foreninger, der har gjort en særlig indsats for miljøet, klimaet eller naturen. Der lægges vægt på, at indsatsen har været lokal og kan fungere som inspiration for andre.