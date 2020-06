Populær platform på vej til Halsnæs

Her i Halsnæs har mere end 1500 borgere oprettet sig på Boblberg. De kan dog først bruge platformen, hvis Halsnæs Kommune indgår i et samarbejde med Boblberg.

Udvalget for Sundhed og Forebyggelse har drøftet sagen og mener, at Boblberg er værd at prøve. Udvalget indstiller derfor til Økonomiudvalget, at udgiften i 2020 på 40.000 kr. finansieres af kassebehandlingen, og at den årlige udgift på p.t. 84.000 kroner kommer med i budget 2021-24. Efter et år med Boblberg vil udvalget følge op på erfaringerne.