Nordsjællands Politi har bedt om at få sendt den videooptagelse, hvor man kan se nummerpladerne på de to biler, som 13. februar blev brugt til vanvidskørsel.

Politiet vil tjekke video af vanvidsbilister

VANVIDSKØRSEL Nu sker der noget i sagen, om de to vanvidsbilister, der torsdag 13. februar blev fanget på kamera, da de kørte totalt råddent på hovedvejen mellem Helsinge og Frederiksværk.

En vanvidskørsel, der let kunne have kostet de to unge mennesker livet.