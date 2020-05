Send til din ven. X Artiklen: Politiet skærper kursen over for borgerne Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Politiet skærper kursen over for borgerne

Nordsjællands Politi vil nu i højere grad benytte bødeblokken over for de borgere, som ikke overholder myndighedernes anvisninger i forbindelse med Covid-19

Halsnæs Avis - 01. maj 2020 kl. 16:08 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Efter en periode med vejledning og dialog vil Nordsjællands Politi nu, i lighed med øvrige politikredse, gøre større brug af bødeblokken og eventuelt gøre brug af muligheden for at indføre opholdsforbud. I en pressemeddelelse fortæller politiet, at det generelt er gået rigtig godt med at holde afstand, men den senere tids udvikling, hvor borgere flere steder er begyndt at slække på overholdelsen af reglerne om afstand til andre og størrelsen på forsamlinger, har betydet, at kursen nu er blevet strammet.

"Vi håber naturligvis ikke, at det bliver nødvendigt. Men hvis det viser sig, at borgerne ikke følger retningslinjerne i forhold til at holde den nødvendige afstand og undgå at være for mange samlet, så er konsekvensen, at man får en bøde," siger chefpolitiinspektør Søren Thomassen, Nordsjællands Politi som ikke kan udelukke, at der udpeges flere hot spots som f.eks. arealer og havneområder med mange mennesker - eller at der bliver indført opholdsforbud på udvalgte steder, hvis det vurderes nødvendigt for at forhindre borgere i at samles og dermed kan udgøre en potentiel smittefare for hinanden.

Flere patruljer Nordsjællands Politi skruer derfor op for patruljeringen både på gadeplan og ved rekreative områder. "Vi øger antallet af patruljer markant og vil være mere synligt til stede ved hot spots og andre steder i politikredsen for at sikre, at borgerne overholder de regler, som gælder for at forhindre Covid-19-virussen i at sprede sig. Der er heldigvis rigtig mange dejlige steder i Nordsjælland, hvor man kan nyde kysten og naturen uden at være for mange eller for tæt," siger Søren Thomassen i pressemeddelelsen fra Nordsjællands Politi.