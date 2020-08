Politiet hev bødeblokken frem på stranden

Torsdag eftermiddag anmeldte en kvindelig strandgæst i Hundested, at en fremmed mand havde lagt sig på hendes håndklæde, og at han havde taget fat i hendes taske, muligvis for at stjæle fra den.

Ved hjælp fra nogle andre badegæster blev manden gennet væk, og han tog sig i stedet en badetur. En politipatrulje blev i mellemtiden sendt til stedet, hvor manden blev tildelt en bøde for overtrædelse af ordensbekendtgørelsen, ligesom han blev bortvist fra stedet, oplyser politiet i døgnrapporten.