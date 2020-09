Pokalexit: Hundested færdige i Sydbank Cup

Men drømmen om en gentagelse om at blive bedste serieklub i pokalturneringen og en check på 100.000 kroner endte skånselsløst tirsdag aften på egen bane. Danmarksseriemandskabet fra BSF viste sig at være en alt for stor mundfuld for Hundested.

For tredie sæson i træk lykkedes det Hundested at spille sig helt frem til den første 'rigtige' runde i landspokalturneringen Sydbank Cup.

Klasseforskel

Var det jævnbyrdigt i de første 45 minutter var der til gengæld tale om klasseforskel i de sidste 45 minutter.

I takt med at trætheden satte ind hos hjemmeholdets spillere lagde gæsterne pres på, et pres som Hundested ikke kunne modstå.

Og på blot et kvarter, fra det 56. minut til det 71. minut, blev hjemmeholdets skæbne beseglet. BSF scorede tre fine mål, først et hovedstød hvor keeper Christian Solhøj blev fanget på mellemhånd, og dernæst to scoringer hvor gæsternes angriber kunne løbe dybt og sætte bolden ind.

Herfra havde Hundested intet at skyde igen med og gæsterne kunne stille og roligt køre sejren og dermed videre avancement hjem.

Hundested fightede med hvad de havde, men på dagen var det ikke nok.