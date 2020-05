De ældre på kommunens plejecentre kan nu igen at få besøg af deres pårørende - men detr er tale om en forsigtig genåbning med flere begræsninger. Arkivfoto: AdobeStock. Foto: Dmitry Berkut/De Visu - stock.adobe.com

Plejecentre åbner for udebesøg - på afstand

Fra i dag fredag 1. maj får pårørende igen mulighed for at besøge deres kære på kommunens plejecentre - men med begrænsninger

Halsnæs Avis - 01. maj 2020 kl. 11:37 Af Kim Larsen

ÆLDRE Fredag 1. maj blev det igen muligt for pårørende at besøge beboere på de kommunale plejecentre. Dog med visse begrænsninger.

"Hensynet til at beboerne ikke bliver udsat for smitte med COVID-19 vejer tungt, og derfor skal besøgene foregå udendørs, så de pårørende ikke kommer ind på selve plejecentrene," skriver Halsnæs Kommune således på sin hjemmeside.

Besøgene vil være ledsaget af personale og foregå med god afstand mellem beboere og pårørende.

Der åbnes op for ét besøg om ugen, som højst må vare 30 minutter. Der må højst være to pårørende til stede, men kommunen anbefaler, at kun én kommer på besøg.

Både beboere og pårørende har fået et informationsbrev, med information om muligheden for besøg.

Forsigtig genåbning Udebesøgene er første skridt i en forsigtig genåbning af plejecentrene med fortsat fokus på at holde coronasmitte for døren.

"Selvom situationen langt fra er optimal, så håber vi, at muligheden for igen at kunne se hinanden bliver en dejlig oplevelse for både beboere og pårørende. Det er vores håb, at gensynets glæde opvejer de lidt særlige omstændigheder, som besøgene finder sted under," skriver Halsnæs Kommune.

Også udvalgsformand for Ældre og Handicappede,Thue Lundgaard (Enh.) glæder sig over, at beboere og pårørende igen kan se hinanden - selvom det er i begrænset omfang:

"Jeg synes det er enormt glædeligt, at sundhedsmyndighederne er kommet frem til at kan lade sig gøre med besøg i et vist omfang. Det er rigtigt stort afsavn for både beboere og pårørende ikke at kunne se dem, man holder af. Jeg ville ønske, man bare kunne lukke helt op for besøgende, men vi er nødt til at genåbne forsigtigt."