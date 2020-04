Halsnæs Kommune forventer at have retningslinjer klar, så beboere på kommunens plejcentre kan få udebesøg fra 1. maj. Arkivfoto fra Humlehaven, Ølsted.

Plejebeboere kan snart få udebesøg

Halsnæs Avis - 29. april 2020

HALSNÆS Beboerne på landets plejecentre har i lang tid været afskåret fra at få besøg af deres pårørende på grund af faren for corona-smittespredning. Men nu er der lys forude: Myndighederne har åbnet op for, at de enkelte kommuner kan tillade udebesøg - med god afstand til hinanden.

Det satser Halsnæs Kommune på, og man er derfor i fuld gang med at planlægge retningslinjer for udebesøg til beboerne på kommunens plejecentre.

"I Halsnæs Kommune er vi godt klar over, at der bliver trippet for at komme i gang med udendørs besøg rundt omkring, men vi vil gerne sikre os, at besøgene kommer til at foregå fuldt forsvarligt rent sundhedsmæssigt. Derfor beder vi om lidt mere tålmodighed fra både beboere og pårørende, mens de sidste detaljer falder på plads."

"Hensynet til, at beboerne ikke udsættes for smitte vejer tungt. Samtidig skal vi sikre, at medarbejderne er klædt på til opgaven, som forudsætter både struktur og aftaler samt overholdelse af Sundhedsstyrelsens retningslinjer."

Halsnæs Kommune sigter mod at tillade udebesøg fra fredag den 1. maj, men beboere og pårørende skal dog være forberedt på, at ikke alle besøg ikke kan foregå samtidigt.