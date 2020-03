Se billedserie Der er udsigt til bedre forhold for især cyklisterne på Strandvejen i Frederiksværk, hvis Halsnæs Byråd vedtager et trafiksaneringsprojekt til 3 mio. kroner. Foto: Kim Larsen.

Plan: Strandvejen skal gøres mere cykelvenlig

Udvalg anbefaler at bruge 3 mio. kr. på at trafiksanere 550 meter af Strandvejen, Frederiksværk, så den bliver mere sikker og tryg - ikke mindst for de bløde trafikanter

Halsnæs Avis - 12. marts 2020 Af Kim Larsen

TRAFIK De 550 meter af Strandvejen, fra Jernbanegade til Staalværksvej, er i øjeblikket ret så bulet og bumpet efter Halsnæs Forsyning i 2019 gravede vejen op, da diverse ledninger skulle udskiftes.

Den endelige asfaltering efter arbejdet er planlagt til at ske i dette forår. Men...

Vi starter med den dårlige nyhed:

Det kan være asfaltering må vente endnu nogle måneder.

Og så den gode nyhed:

Hvis asfaltarbejdet udskydes, så er det fordi, Halsnæs Kommune vil lave diverse trafikforbedringer på strækningen, inden der lægges ny asfalt.

Cykelsti på strækningen Administrationen har undersøgt mulighederne for at etablere mere trygge og sikre forhold på Strandvejen.

Udvalget for Miljø og Plan er blevet præsenteret for to projekter:

Et til en pris af 1 mio. kroner, som omfatter etablering af bump og indsnævringer, og et andet til en pris af 3 mio. koner, som foruden bump og indsnævringer omfatter etablering af delt sti på strækningen.

Udvalget anbefaler trafiksaneringen til 3 mio. kroner, som altså betyder etablering af cykelsti på strækningen fra Jernbanegade til Staalværksvej.

"Det er et rigtig godt projekt!" siger udvalgsformand for Miljø og Plan, Anja Rosengreen (SF) og fortsætter:

Der er så mange borgere, der har været ulykkelige over de forhold, der har været på det stykke af strandvejen, igennem meget lang tid, mens forsyningen har lagt rør," "Nu indstiller udvalget, at der kommer rigtig cykelsti, adskilt fra kørebanen."

"Det er et vejstykke, hvor rigtig mange kunne cykle, hvis der var gode forhold til det. D- det kommer der forhåbentlig nu," siger Anja Rosengreen.

Kantsten rykkes I sagen kan man bl.a. læse:

"Strandvejen er præget af høj hastighed, færdselsuheld, mange gennemkørende bilier og dårlige forhold for fodgængere og cyklister. Strandvejen kan med fordel trafiksaneres, så der skabes en vejstrækning med færre uheld, lavere hastighed, færre gennemkørende bilier, samt bedre og tryggere forhold for fodgængere og cyklister."

Planen er at skabe plads til delt sti med plads til både gående og cyklister ved at rykke kantstenen, hvilket samtidig giver smallere kørespor. Herudover foreslås det at etablere indsnævringer og såkaldte pudebump på vejbanen for at nedsætte hastigheden.

"En lignende løsning er etableret på Færgevej i Frederikssund, med gode resultater ifølge Frederikssund Kommune," fremgår det af sagen.

Halsnæs Byråd har sagen på dagsordenen på sit møde tirsdag 17. marts.

Hvis projektet vedtages, vil arbejdet efter planen finde sted i ugerne 23-32. Det vil sige sommermånederne juni og juli - og lidt ind i august.