Pizza, sodavand og saltstænger

Et brev til borgmester Steffen Jensen fra Victor fra 0.klasse på Hundested Skole, med et ønske om 5.000 kroner, pizza, sodavand og saltstænger, når denne 'lorte-corona' er slut, blev belønnet onsdag middag, lige midt i spisefrikvareret.

"Når en dreng fra 0. klasse sender så sødt et brev til mig, ja så fortjener han da selvfølgelig lidt feed-back".

"Jeg kender jo Kemal og er kunde i hans forretning, så selvfølgelig var jeg med på idéen, da han tilbød at lave pizzaer til samtlige 0. klasses elever".

"Jeg læste borgmesterens opslag og brevet på de sociale medier, og tænkte med det samme, at det ville jeg da bakke op omkring, så jeg tilbød Steffen, at sponsere pizza'er og sodavand", fortæller Kemal mens børnene spiste til den store guldmedalje, og Steffen Jensen supplerer:

Røverhistorier og fællessang

Og mon ikke denne dag bliver husket blandt de i alt 65 elever på 0. klassetrin på Hundested Skole.

Det er ikke hver dag, at borgmesteren inviterer til pizza-fest, fortæller lidt 'røver-historier' og slutter af med et par fællessange mens tonerne bliver slået an på den medbragte guitar.