Henrik Ditlev præsenterer 'Colnago Super' - raceren er bygget op helt fra bunden. Foto: Thomas Quvang

Pedaltramp mellem nostalgi og nørderi

Cykelhandler Henrik Ditlev har en særlig passion for retro-racercykler

Halsnæs Avis - 14. april 2020 kl. 09:19 Af Thomas Quvang

"Jamen jeg er fra en generation, hvor man fik lov til at nærmest at pille, rode og rage, samtidig har jeg haft interessen for cykler og cykelsport fra jeg var helt lille". Ordene kommer fra cykelhandler Henrik Ditlev, der i sin forretning på Vinderød Skov kan præsentere en ganske speciel samling af retro-cykler.

Vi snakker ikke gamle 'havelåger', tværtimod. Her er tale om racercykler fra dengang Eddy Merckx, Ole Ritter, Bernard Hinault og Greg Lemond var landevejens betvingere, dem der kørte hurtigst. Lige nu står der fem af disse historiske cykler i forretningen, hver enkelt af disse har været splittet i atomer, og så har Henrik Ditlev samlet dem igen, bygget dem op helt fra bunden med originale dele, så de står fuldstændig identisk med dengang cyklerne var på landevejen tilbage i 1970-80'erne. Og der er på ingen måde gået på kompromis fra Henrik Ditlevs side: "Nej her er kræset for samtlige detaljer, jeg har endda gemt de originale emballager og indpakninger til de forskellige dele, samtidig er cyklerne er ultralyds rensede så de står snorlige", fortæller Henrik Ditlev der har yderligere tre retrocykler under konstruktion:

Cykler med historie "Disse cykler fortæller alle deres egen historie, det kan godt blive nørdet, men jeg brænder bare for det", fortæller Henrik Ditlev og peger på den blå racer af mærket Gitanes: "Denne her var simpelthen toppen af poppen tilbage i 80'erne, det var på en racer magen til denne, med undtagelse af farven, at Greg Lemond vandt Tour de France", fortæller Henrik Ditlev og tilføjer: "Samtidig er netop denne cykel et arvestykke fra min onkel Jørgen Lund, der tidligere var blandt landets bedste baneryttere som aktiv og senere var en værdsat og kompetent løbskommissær på Odrupbanen og i årene 1974-76 var formand for Dansk Bicycle Klub".

På en af de andre retrocykler ses 'VM-farverne' på selve stellet, og igen er der en historie at fortælle: "Den her er en 'Colnago Super' og det er en tro kopi af den cykel som Eddy Merckx satte timeverdensrekord på i 1972. Han snuppede i øvrigt rekorden fra min gode ven Ole Ritter", siger Henrik Ditlev og fortsætter:

Detektiv arbejde "Da jeg fik fat i denne cykel havde den stået gemt væk i en kælder i 30 år, og det har været et detektiv arbejde at få den samlet. Her står den med signerede pedaler (Ernesto Colnago), original Regal-sadel med næsehornsskind og med det legendariske trekløver på kranken", fortæller Henrik Ditlev. En orange cykel i retrosamlingen virker bekendt, og det er der en særlig grund til:

"Ja lige præcis, Nishikien som står her, er forretningens tidligere ejer Hans Holgers racercykel. Den var jeg så heldig at få med, da jeg overtog forretningen for et par år siden. En meget fin cykel", siger Henrik Ditlev.

Banerytter i Forum Den lokale cykelhandler er selv tidligere cykelrytter, startede karrieren op som banerytter midt i 70'erne. Her blev der bl.a. kørt i Forum ved det legendarisk 6-dagesløb. Her dystede børn og unge på vinterbanen når profferne hvilede ud efter hårde jagter. Senere blev Henrik Ditlev licensrytter på landevejen, inden racercyklen, i første omgang, blev parkeret og familieliv blev prioriteret til fordel for livet som cykelrytter. Men interessen for cykler og cykelløb den hang ved hos den lokale cykelsmed som har 'skruet' på adskillige cykler gennem årene og som har oparbejdet et kæmpe netværk af cykelryttere.

Events med anekdoter "Jeg går og pusler med en forhåbning om i fremtiden, at invitere til events i forretningen, hvor kendte ryttere fra dengang, eksempelvis Jesper Skibby, Frank Høj eller Lars Michaelsen, vil komme og fortælle alle deres anekdoter fra deres tid på landevejen, samtidig vil jeg så fortælle om min passion for de gamle racercykler", slutter Henrik Ditlev. Og er man til cykelsport, historie og intensiv nørderi, kan man kun byde den idé velkommen.