Paraplyen i en Coronatid

HALSNÆS "Det skal være trygt at komme i Paraplyen. Derfor har vi fokus på, at alle holder afstand og har en god håndhygiejne - det være sig medlemmer, frivillige og personale," lyder det fra Paraplyen, som fortsætter:

I alle faglokaler er ophængt et skilt, der angiver, hvor mange personer der må være ad gangen. Brugerne opfordres til at fortrække til andre dele af huset, hvis der bliver for mange i et lokale.