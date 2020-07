Paraplyen bygger om

Projektet med ombygningen af Paraplyen i Hundested har været godt i gang trods COVID-19, og nu er planerne så langt, at man snart kan tage fat på selve byggeprocessen i Halsnæs Medborgerhus.



Det sker fra uge 30 og forventes at vare til og med december 2020.



Paraplyens leder, Mie Madsen, glæder sig til at udnytte potentialet i det nyombyggede hus.



”Vi har haft en rigtig god proces, hvor vi sammen med brugerne har samlet idéer til fremtidens Paraplyen i Hundested. Derfor er det nu også spændende at se byggeriet gå i gang, fordi det betyder, at vi lige rundt om hjørnet kan tage hul på de mange nye muligheder. Paraplyen er et unikt hus, og jeg håber, at de nyrenoverede lokaler kan være med til at styrke det gode fællesskab, vi allerede har her,” siger Mie Madsen.



Det nye hus får blandt andet en lille café, motionsrum med maskiner, andre bevægelsesaktiviteter, flere kreative aktiviteter og madhold.

Det er stadig muligt at byde ind med nye tiltag. I efteråret vil Paraplyen desuden gå i gang med at søge efter frivillige til de forskellige funktioner.

Mens der renoveres, kan der forekomme støjgener ude og inde, og visse aktiviteter kan hen over efteråret og vinteren blive berørt.

Der vil desuden være begrænset adgang til køkkenet i Salen, melder Halsnæs Kommune i pressemeddelelse om byggeriet.