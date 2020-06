Paradis for lystfiskere

"Jamen hele Halsnæsområdet er et sandt festfyrværkeri for lystfiskere, hvad enten du er ung som gammel, om du er en garvet lystfisker eller om du er helt grøn og først nu skal lære fiskeriets fortræffeligheder".

"Hele nordkysten er fantastisk, molerne ved Hundested og Lynæs havne og det samme kan man sige om fjorden fra St. Havelse og op til 'Værket' samt Slaggemolen, og så er der alle søerne, Ladegårdssøen her, Lillesø og såmænd også Arresø", fortæller Per og Henning. Per Svolgaard er næstformand i den lokale sportsfiskerforening, og han fortæller om glæderne ved at fiske, en passion han har haft siden barndommen:

"Uanset om man til fiskeri fra kysten eller ved søerne i kommunen, så er der altså meget at hive op", lyder det samstemmende fra de to erfarne lystfiskere, de fortsætter:

Ikke som gamle dage

"Men som forening har vi det lidt svært, lystfiskeri og foreningsliv harmonerer ikke rigtig på samme måde som i gamle dage. Vi har selvfølgelig forskellige guidede ture rundt omkring, eksempelvis kutterture eller en klubtur til Møn i løbet af sæsonen, ligesom vi forsøger os med små events i vinterhalvåret for at fastholde foreningslivet", siger Per Svolgaard, og Henning Holm supplerer:

"Jeg startede med at fiske for 10 års tid siden, for mig var det rigtig godt, at have et par rutinerede fiskere at suge tips og tricks fra, det kan være bitte små ting der kan være afgørende om fiskene bider på. Man lærer rigtig meget af de erfarne fiskere, også selv om de ikke fortæller alle deres hemmeligheder", griner Henning og tilføjer:

"Og så er lystfiskeri en fantastisk afstresningsterapi, jeg får en dejlig personlig ro i kroppen efter en tur med fiskestangen".