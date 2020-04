Påskehilsen fra byrådet: Husk de gode vaner

Borgmesteren og tre udvalgsformænd har på vegne af byrådet lavet en fælles video, hvor de siger tak til borgere og ansatte for indsatsen mod coronavirus – og samtidig bringer en opfordring til at huske de gode vaner hen over påsken.

"Godt gået," siger Steffen Jensen (A) i videoen om borgernes indsats de seneste uger med at begrænse smitten, og han kan konstatere, at der er forholdsvist få coronasmittede og -indlagte Halsnæsborgere, men han minder samtidig om, at det stadig er vigtigt at holde afstand og undgå at samles for mange mennesker, selv om det kan være svært i påsketiden med traditioner for fælles arrangementer.

Udvalgsformændene Anja Rosengreen (F), Thue Lundgaard (Ø) og Michael Thomsen (V) minder også om, at det er vigtigt at holde de gode takter og stå sammen - hver for sig.

VIDEO: https://dreambroker.com/channel/wc6mfz98/cogput9k