Katrine Søgaard og Villy Nyvang fra Dyrenes Beskyttelse gik torsdag i aktion for at indfange de mange moskusænder, som har indtaget kanalen i Frederiksværk. Fotos: Kim Larsen.

På andejagt i kanalen

Moskusænder hører ikke hjemme i den danske natur. De formodes at være sluppet ud af en besætning, men ingen opdrættere har meldt sig trods flere skriverier i Halsnæs Avis og en officiel efterlysning udsendt af Halsnæs Kommune.

Men ingen vil tilsyneladende kendes ved de tamme moskusænder, derfor gik to frivillige fra Dyrenes Beskyttelse, efter aftale med Halsnæs Kommune, torsdag i aktion for at indfange ænderne og køre dem til Roskilde Dyreinternat.