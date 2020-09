Optimisme efter budgetudspil

"Det er med glæde og optimisme, at vi i det Radikale Venstre har haft mulighed for at læse borgmesterens budgetforslag til 2021," melder

Jesper Kirkebye Andersen, formand for Radikale Venstre Halsnæs.

"Særligt indenfor kultur og idræt glæder det os, at en ny svømmehal er et ønske. Det har vi nævnt i flere år, at det er en god idé. Vi imødeser også med glæde at der lægges en ambitiøs idrætsstrategi i kommunen - en der lægger op til, at der over en årrække kan investeres i nye idrætsfaciliteter," nævner han om en af de radikale mærkesager for styrkelse af sundhed og fællesskab.

Jesper Kirkebye Andersen peger også på minimumsnomineringer i børneinstitutioner som anbefalet af pædagogernes faglige organisation, men han kan dog ikke se højere normeringer så tydeligt omtalt i udspillet.

Radikale er ikke repræsenteret i Halsnæs byråd, men giver gerne sit besyv med i den politiske debat, hvor bl.a. infrastruktur er et varmt emne: "Nye cykelstier først i byerne, så fra landet ind til byerne, dernæst et samarbejde med de omkringliggende kommuner om supercykelstier," lyder en radikal melding.