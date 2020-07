Iklædt gummistøvler og udstyret med affaldssække og gribetang er frivillige i gang med at rense kanalen for affald.

Operation Kanalrens er i fuld gang

Tirsdag formiddag er affaldshelte og andre frivillige i fuld gang med at rydde op i kanalen

Opmålinger foretaget af en landinspektør, som skal bruges i arbejdet med at få anlagt en ny bro, kanalkanter og en kajakophalingsplads, som alle er elementer i 'Vandkraft og Byliv, et Stålsat-By projekt, som genneføres af Halsnæs Kommune i samarbejde med Realdania.

Mandag blev kanalen gennem Frederiksværk tømt for vand i forbindelse med at Halsnæs Kommunes opmåling af broer, kanalkanter, stålværkernes vandindtag og stemmeværker.

Umiddelbart var kanalen ikke ligeså slem, affaldsmæssigt, som ved tidligere lejligheder, men alligevel blev der hentet adskillige flasker, dåser og andre 'spændende' ting op fra den slamfyldte kanalbund - heriblandt et par cykler, en nummerplade og - selvfølgelig - indkøbsvogne.

Og når kanalen alligevel er tom, så kan man jo ligeså godt benytte lejligheden til at få den renset for alskens skrammel.

fortsætter hele formiddagen

"Flot, flot fremmøde af frivillige, og tak for morgenbrød og sodavand til Dorthe fra 'Slusen'. Nu fordeler vi os rundt i kanalen, og jeg tro at vi er færdige om et par timer", lød det fra affaldsheltenes initiativtager Annemette R. Eriksen tirsdag formiddag.