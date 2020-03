Onkel i Kino

Landmand i Sønderjyland

Filmen handler om den 27-årige kvinde Kris, der lever som landmand på en mindre gård i Sønderjylland, der ejes af hendes onkel.

Onklen er en slags surrogatfar for hende, men er efter et alvorligt slagtilfælde halvinvalideret og dybt afhængig af sin niece. Da Kris forelsker sig, forstærkes Kris’ dilemma mellem at følge pligten overfor sin onkel, og lysten til at leve sit eget liv.

De to hovedroller spilles af virkelighedens niece og onkel, Jette Søndergaard og Peter Hansen Tygesen.