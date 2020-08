Omsorgssvigt på dagsordenen

Vigtigt emne at tage op, mener Venstre og Enhedslisten forud for udvalgsmøde. Ny supervisions-ordning kørt i stilling før budgetforhandlinger

"Venstre gerne sikre sig, at der ikke kommer en lignende sag i Halsnæs Kommune. Vi ønsker det bedste for vores borgere på plejecentrene. Vi skal ikke glemme, at det er deres hjem, deres dagligdag og deres sidste tid, og vores borgere skal behandles med værdighed, respekt, omsorg og empati. Vi har alle ret til at leve et trygt, værdigt og meningsfyldt liv, også når man bor på et plejecenter," forklarer Susan Eirfeldt og løfter sløret for de øvrige spørgsmål, der nævnes i dagsordenteksten forud for udvalgsmødet tirsdag:

"Hvordan sikrer vi, at vores borgere på plejecentrene bliver behandlet med værdighed, omsorg og empati?" er et af de spørgsmål, som Venstre ønsker drøftet på det kommende møde i Udvalget for Ældre og Handicappede.

Emne skal tages alvorligt

"Værdighed bør være omdrejningspunktet overfor vores borgere, som har behov for pleje og omsorg. Der er stort fokus på normeringer i daginstitutionerne, og det kan risikere at udhule velfærden andre steder," forsætter Susan Eirfeldt og understreger, at forholdene for ældre stadig vil være et V-fokuspunkt.

Udvalgsformand Thue Lundgaard (Ø) har anbefalet, at emnet tages op på udvalgets møde: "Det er meget relevant at tage emnet op, og super vigtigt at tage snakken. Men det skal ikke bare blive ved snakken. Ikke at jeg tror, at der sker omsorgssvigt - sådan som det blev præsenteret i den meget omtalte TV2-dokumentar - her i vores kommune. Det håber jeg virkelig ikke, men der kan være plads til forbedringer. Jeg blev rystet og var helt paf efter at have set udsendelsen, og kort tid efter bad jeg kommunens administration om at se på sagen. Så der er allerede sat noget i gang, inden Venstre har foreslået drøftelsen."

Thue Lundgaard medgiver, at det er et stort felt at tage fat på, da det "peger i alle mulige retninger" i forhold til økonomi, medarbejderkultur, ledelse, måder at gøre tingene på inden for et ældreområde under pres.

"Begreber som omsorg og empati kan ikke bare sættes ind i et regneark, for det handler meget om faglige kompetencer, kommunikation og fælles forståelse," slutter udvalgsformanden og fortæller, at Enhedslisten op til budgetforhandlingerne vil foreslå en supervisions-ordning, der blandt andet kan rådgive plejecentrenes personale i deres daglige arbejde.