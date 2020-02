Se billedserie Alle prisvinderne samlet på scenen som afslutning på Idrættens dag Foto: Jan Stephan

Omkring 200 sportsfolk hædret

Forrygende fest da den lokale Idræt blev hyldet i Gjethuset onsdag aften

Halsnæs Avis - 06. februar 2020 kl. 10:19 Af Thomas Quvang Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det kan være nok så svært, at følge op på en stor succes, men lykkedes til fulde for Halsnæs Idrætsråd, der i samarbejde med halsmnæs Kommune og Halsnæs Avis, stod for årets hædring af sportsfolk - Idrættens Dag, onsdag aften. Som det var tilfældet i fjor, da hædringsdagen gjorde comeback efter flere års pause, blev det en kanon-aften i Gjethuset. Over 200 sportsfolk modtog et velfortjent skulderklap og et minde om præstationerne i det forgangne år ved denne festlige aften, hvor hele fem ærefulde priser blev uddelt.

Fem prisvindere Årets lederpris blev overrakt af borgmester Steffen Jensen til Ilse Dueholm Coneliussen for hendes årelange og utrættelige arbejde med at samle og forene Hundesteds to rideklubber i Rideklubben Hundested. Prisen som Årets Forening gik til Halsnæs Karate-Do og blev overrakt til formand Wickie Schwartz af Helle Lunderød. Årets talentpris fik påny borgmester Steffen Jensen på scenen, han kunne med mange fine ord overrække den til fodboldspilleren Sofie Bredgaard. Alle tre fine priser blev sponseret af Sparekassen Sjælland-Fyn ved Lars Blickfeldt og Irene Nielsen. Denne udgave af Idrættens Dag bød tillige på en specialpris fra Halsnæs Idrætsråd. Den gik til Leif Nielsen fra Frederiksværk Motions Cykel Klub. Udvalgsformand Helle Lunderød havde den store fornøjelse, at overrække denne pris og fortælle den enestående historie om Leif der som den eneste dansker har gennemført motionsløbet Vättern Rundt i Sverige 40 år i træk.

Aftenens sidste pris, Gulvmåttens Sportspris, blev tildelt Erika Batakujevic fra karateklubben Bushi. Erika var ikke selv til stede, da hun var udenlands med landsholdet, men hendes mor Lazijana Batakujevic, tog imod diplom, check og blomster fra Peter Fjeldal og Thomas Quvang fra Halsnæs Avis.

Hæsblæsende opvisninger Gjethusets fine rammer og aftenens sammensatte program gjorde at alle havde en fin og fornøjelig aften. Konferencier Peter Fjeldal var som altid på toppen, og han ledte til perfektion såvel aktive på gulvet som pårørende på tilskuerpladserne, gennem aftenens program via fremvisning af navne og flotte fotos på det store lærred på scenen. Og når stemmen lige skulle have en pause, så fik alle 350 gæster i Gjethuset smæk for skillingen, først i form af en fantastisk opvining af fodbold-freestyleren Tobias Larsen og dernæst en hæsblæsende opvisning af Jumping Fitness holdet fra Ølsted Idrætsforening.

Lige i 'skabet' Hele programmet tog lige under to timer, og det var perfekt varighed for sådan et arrangement - et arrangement der sad lige i 'skabet'.

Skal der drysses bare en lille bitte smule malurt i bægeret, så må man undre/ærgre sig over at nogle foreninger melder hold til hædring og så udebliver totalt. Det er ganske enkelt en ommer.

Det kunne dog på ingen måde fjerne indtrykket af en fantastisk aften. Idrættens Dag er kommet tilbage for at blive.