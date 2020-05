Se billedserie Magleblik Skole oplever, at nogle elever ikke har det grundlæggende fundament for god trivsel og læring. Det ønsker skolen at sætte ind overfor. Magleblik Skole vil være skolen, hvor alle lykkes. Arkivfoto.

Ønsker "livsduelighed" på skoleskemaet

Magleblik Skole vil søge om tilladelse til fra næste skoleår som forsøg at undervise i et helt nyt fag på alle klassetrin

Halsnæs Avis - 04. maj 2020 kl. 11:37 Af Kim Larsen

FOLKESKOLE Skolerne i Halsnæs er udfordret. Det giver sig bl.a. udslag i, at karaktererne ved 9. klasses afgangsprøve ligger under landsgennemsnittet - også selvom der tages højde for de såkaldte socioøkonomiske forhold.

Også Magleblik Skole har store udfordringer. Ved afgangsprøverne i 2019 opnåede 27 procent af skolens elever ikke karakteren 2 i dansk og matematik - hvilket er kravet for at kunne starte på en ungdomsuddannelse. En del elever deltog slet ikke i afgangsprøven.

Til sammenligning var det i Halsnæs Kommune i gennemsnit 20,5 procent af eleverne, og i landet som helhed 11 procent af eleverne, som ikke opnåede 2 i dansk og matematik.

Trivslen på Magleblik Skole er heller ikke som ønsket. I en trivselsmåling foretaget blandt eleverne ligger Magleblik Skole under gennemsnittet for Halsnæs. Særligt oplevelsen af 'ro og orden' ligger langt under gennemsnittet.

Magleblik Skole har også oplevet mere vold mod personalet end de fleste andre skoler.

Der er således nok af udfordringer på Magleblik Skole.

Elevernes styrker "Vi oplever elever, der ikke har det grundlæggende fundament for god trivsel og læring. Vi skal styrke de personlige og sociale kompetencer, som al udvikling bygger på. Og det skal vi hos alle vores elever," fortæller skoleleder Wenche Fogsgaard og fortsætter:

"Man vokser ikke af at blive slået oven i hovedet. Vores pædagogiske fundament skal baseres på en ressourceorienteret tilgang til vores elever. Det gælder om at finde elevernes styrker, bygge på dem og så overføre dem til andre områder. "

Plan om skoleforsøg "Magleblik Skole vil være skolen, hvor alle lykkes."

Det er skolens nye mission. Og det kræver en gennemgribende ændring af praksis med fokus på, at eleverne opnår de helt nødvendige personlige og sociale kompetencer.

Et vigtigt element i denne kursændring er et helt nyt fag på skoleskemaet. Fra næste skoleår skal alle klassetrin have to lektioner om ugen i 'livsduelighed'.

"Vi vil se, at vores børn bliver til unge og voksne, der kan gribe deres eget liv," forklarer Wenche Fogsgaard.

Et sådant nyt skolefag kræver godkendelse hos børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil.

Politisk opbakning Et enigt udvalg for Skole, Uddannelse og Dagtilbud har netop givet sin opbakning til, at Magleblik Skole sender en ansøgning af sted til ministeriet om tilladelse til forsøg med pædagogisk udviklingsarbejde (folkeskolelovens § 55).

Udvalgsmedlem Frederik Germann (V) siger f.eks.:

"Ideen om et fag, hvor man kan danne eleverne og give den enkelte elev de redskaber, som skal hjælpe eleven med at være selvmotiverende, selvaktiverende, og selvbestemmende ind i ungdomslivet og videre til en ungdomsuddannelse, er vi i Venstre meget positive over for."