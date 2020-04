Ølsted forlænger med Gustav

"Det skal ikke være nogen hemmelighed, at både Gustav og vi i bestyrelsen var spændt på om han kunne håndtere springet fra spiller og holdkammerat til at være træner".

"Ølsted IF Fodbold er utrolig tilfreds med at få en forlængelse af Gustavs kontrakt på plads. Det har hele tiden været et mål at skabe noget kontinuitet omkring holdet og med de resultater og den stemning der er omkring holdet var det en 'no-brainer', ikke at tilbyde Gustav en forlængelse".

"Vi kan kun konstatere, at det er gået over forventning. Der er en respekt omkring Gustav som træner, og når træningen er overstået, så er han tilbage i rollen som kammerat. En opgave som kun de færreste kan håndtere", lyder det fra formanden, der tilføjer:

Samme ambitioner

Også Gustav Koch Vandal glæder sig over at fortsætte i spidsen for Ølsteds bedste mandskab. Han siger:

"Jeg glæder mig over, at vi har forlænget samarbejdet. Jeg lægger ikke skjul på, at Jeg er rigtig glad for at være tilknyttet klubben som træner, og har længe selv har haft interesse i at forlænge kontrakten", lyder det fra Gustav som fortsætter:

"Jeg føler mig rigtig godt tilpas i Ølsted IF og ser bestemt frem til at skulle være tilknyttet klubben frem til sommeren 2021. Jeg føler at der mellem klubben og mig, er en rigtig god kommunikation, samt at vi deler samme ambitioner for Ølsteds 1 hold. Klubben har været gode til at lytte hvis jeg har haft forespørgsler af forskellig art, og har også selv haft interesse i at vi på holdet skulle rykke os".