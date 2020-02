Tisvilde Hegn OK starter nyt projekt op - Familie orientering i pandelampernes skær.

O-løb i pandelampernes skær

Tisvilde Hegn OK får støtte til initiativ med løb i mørke

Foreningen har modtaget 36.600 kr. i støtte fra foreningspuljen til anskaffelse af lånesæt, som nye familier kan have med i skoven. Sættene består af pandelamper, kompasser og elektroniske brikker til at registrere posterne:

Med støtte fra DIF og DGI’s foreningspulje kan Tisvilde Hegn OK nu sætte gang i projekt med familieorientering i pandelampernes skær.

Projekt familie orientering

"Klubben har gennem det sidste år udviklet et projekt med familieorientering, hvor frivillige en gang om ugen står klar til at hjælpe nye familier med at få en anderledes tur i skoven", siger klubformand Svend Mortensen, og han fortsætter:

"Nu kan vi tilbyde en tur i skoven i pandelampernes skær. Det er spændende og udfordrende uden at være utrygt, og det giver forældre og børn mulighed for at få anderledes oplevelser sammen. Man bestemmer selv, om man vil gå eller løbe".

I Tisvilde Hegn OK glæder formanden og de 200 medlemmer sig til at komme i gang med projektet – og forhåbentlig byde velkommen til nye ansigter.

Det starter tirsdag 3. marts kl. 17:30 med mødested ved Naturrum Tisvildeleje, der ligger bagest på den store parkeringsplads på stranden i Tisvildeleje. Initiativet fortsætter tirsdagene den 10., 17. og 24. marts samme tid og sted.

Samme tid og sted afholder Tisvilde Hegn OK også træningsløb for klubbens medlemmer, så de nye familier kan opleve stemningen i klubben.