Nytårshilsen fra DN Halsnæs

Kysterne er under pres fra stadig voldsommere vejr, derfor har DN for 6 år siden startet en bevægelse for kystbeskyttelse ved sandfodring af Nordkysten. Den beskyttelse har byrådene i de tre kommuner, Helsingør, Gribskov og Halsnæs nu arbejdet videre med siden.

Det er med stor glæde, at vi har erfaret, at salget af skoven på sandet er trukket tilbage. Skoven er fredskov ligesom skovarealet bag Spodsbjerg Fyr. Den skov har DN også modsat sig salg og udstykning til sommerhusgrunde.

Skovrejsning vil her i Halsnæs som i andre egne af landet værre af stor betydning for at standse tilbagegang af livet i naturen og for at flere træer kan optage CO2 og binde kulstoffet i træmassen.

Og dog er mange arter forsvundet fra vore skove. Vi har 140 Rødlistede arter (truede planter, dyr og svampe). Skovene er statsskove og de fleste er udpeget til at være ”Biodiversitetsskove”. Der skal ikke drives skovbrug, og man håber, at mangfoldigheden, biodiversiteten vil genudvikle sig i skoven.

Søen er belastet af forurenende udløb fra virksomheder og bysamfund gennem industrialiseringen. Den er næsten umulig at rense. Den er et Natura 2000 område, altså beskyttet af en EU-forordning. Der er stor mangfoldighed af fugle, bl.a. fiskehejre, isfugl, rørdrum og nu fiskeørn.

DN Halsnæs har inviteret til sejlture på søen og ture til søen langs Kanalen, der i 2019 blev fejret for sine 300 år og som er forudsætningen for udviklingen af Frederiksværk by.

Andre fredede overdrev har vi gennem mange år været med til at pleje med leslåning. Vi har et le-laug, som gerne modtager flere medlemmer. Vi er også med i to kogræsserlaug, hvor kvæg i seks måneder om året nedgræsser arealerne. Vi følger med interesse udviklingen af øget biodiversitet på disse overdrev.

DN Halsnæs har gennem de sidste 12 år to gange årligt sammen med Naturstyrelsen foretaget naturpleje på Overdrevet. 60-100 frivillige medlemmer og andre er kommet og har været med til at pleje naturen sammen med os.

Den største trussel mod arternes mangfoldighed er mangel på sammenhængende natur, så små og større dyr, planter og insekter kan overleve. Store marker med kun én afgrøde, der sprøjtes for at give det størst mulige udbytte, har næsten udryddet lærker, agerhøns og harer. Tidligere tiders levende hegn, der gav levested og ly til fugle og dyr, er i dag en sjældenhed.

Arrenæs er en helt unik naturperle. Halvøen, der springer ud i Arresø, er af Halsnæs kommune og Naturstyrelsen udpeget som et yderst værdifuldt naturområde. Sjældne blomster, insekter og fugle har ro og fred her og trives på dette større sammenhængende naturområde. Danmarks Naturfredningsforening arbejder for, at hele Arrenæs kan blive fredet for fremtiden.

Vi er stolte af, at så mange mennesker har vist interesse for de smukke gamle træer, at vi er den kommune, hvor der gror flest evighedstræer, nemlig lige nu 17 træer.

DN Halsnæs har udpeget evighedstræer. Store, gamle, smukke træer, som ved medborgernes medvirken er blevet hædret med et emblem og ejeren har modtaget et diplom. Træerne er hver især hjemsted for et mangfoldigt liv. Insekter, orme, svampe, fugle og småpattedyr lever i og ved hvert af træerne.

Drikkevandet og Giftfri Have

I samarbejde med kommunens naturafdeling har DN Halsnæs opfordret haveejere til at melde deres have ind i Giftfri Have. Flere end 500 er i dag medlemmer.

For hver have, der tilmeldes, og hvor ejeren lover ikke at sprøjte med gift mod insekter, fugle og vilde planter, sikrer vi, at der ikke trænger gift ned til grundvandet, vores drikkevand.

Vi er glade for, at byrådet nu har besluttet at forbyde Glyphosat (RoundUp) på kommunens arealer og dermed følge opfordringen fra SF. Vi anser det for positivt, at der nu er lavet en politisk beslutning efter praksis gennem en årrække har været, ikke at sprøjte med gift på kommunalt ejede arealer - dog endnu ikke på de bortforpagtede jorde.

Det undrer os dog, at byrådsflertallet stemmer imod at tilslutte Halsnæs til ”Giftfri Have” og følge op på beslutningen med de råd og vejledning, man kunne få ved at tilslutte sig som Giftfri Kommune i et samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening.

Efter vores opfattelse ville byrådspolitikerne kunne have sendt et positivt grønt signal til borgerne og til evt. nye tilflyttere til kommunen.