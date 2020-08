Nyt teaterprojekt bruger kirken som 'kulisse'

Et børne -og ungdomsteaterprojekt søger medvirkende i alderen 10-15 år, som har lyst til at være med til at skabe deres teaterforestilling i samarbejde med en professionel instruktør.

Sidste år resulterede et lignende projekt i en forestilling i Torups gamle mejeri og i år bliver landsbykirken ramme om opsætningen.

“Sidste år spillede vi i mejeriet, men i år er det Torup Kirke, der står for skud. Det er en helt vildt flot og spændende kirke denne her vi har fået adgang til. Vi vil dykke ned i og undersøge ting som kirkens kultur, de historier der gemme sig i Torup kirkes helt egen unikke rum og historie samt vores egne meninger, minder og oplevelse af kirkerummet. Dette vil danne grundlag for de unge kunstneres "skaberværk" af egne digte, historie, tableauer, scener og koreografier, videoer med mere," fortæller instruktøren Simon Hebeltoft Hansen.

Han har de seneste år skabt en række forestillinger sammen med unge spillere fra Halsnæs - først det tankevækkende teaterforedrag 'Følelser på spil' i forsamlingshuset, dernæst 'Spejlinger' i en oplevelseslabyrint i ungekulturhuset i Frederiksværk, 'Brændt' med udgangspunkt i kunstneren Preben Boyes værker i mejeriet, og nu kommer turen til den flere hundrede år gamle landsbykirke.

Simon Hebeltoft Hansen arbejder til daglig med teater for, med og af børn og unge i Teaterbutikken på Vesterbro i København.

"Vi mener et ambitiøst teatertilbud til unge i Halsnæs bør være en realitet, og holdet arbejder undervejs med grundlæggende teaterøvelser og skuespiltræning, som vil gøre dem i stand til at skabe og fremføre deres eget værk for et offentligt publikum i januar 2021," forklarer instruktøren og understreger, at der ikke krav om forkundskaber for de unge medvirkende: "Det kræver kun at man forpligter sig. Teater er en holdsport med plads til både leg og alvor. Vi er helt afhængige af hinanden for at kunne skabe de her forestillinger. Det er både det udfordrende og skønne ved denne her måde at arbejde kreativt."

Der er i alt ca. 20 øvegange inklusive spilledage med start den 10. september kl. 15-17 i forsamlingshus og kirke i Torup. Der er et deltagergebyr i forbindelse med projektet, som støttes af Halsnæs Kulturelt Samråd, Torup Kirke, Torup Forsamlingshus og Torup Ting.