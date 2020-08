Nyt kystprojekt skal beskytte ejendomme for mere end 1 mia. kroner

Hyllingebjerg-Liseleje Beskyttelseslag er nu på vej med et større kystsikringsprojekt, og ifølge formanden Frits Thaulow vil det ændre på tidligere omtalte problemer med at passere strande langs Nordkysten.

"Virkeligheden er, at stenene beskytter og fastholder både skrænt og strand til glæde for os alle. Uden stenene ville hele skrænten og stranden være utilgængelig på grund af stærk erosion, og kystsikringen er med til at beskytte ejendomsværdier for mere end 1 mia. kroner på strækningen fra Liseleje molen til Hald Strand," beretter formanden og tilføjer, at laget har fået det rådgivende ingeniørfirma Niras til at dimensionere et projekt med mindst fire bølgebrydere og tilhørende sandfodring for hele strækningen.

"Dette blev godkendt på en ekstraordinær generalforsamling i november 2019 med et samlet beløb på 14 mio. kroner til lodsejerne i første række, og afventer nu Halsnæs Kommunes godkendelse. Projektet ønskes udført snarest muligt og inden de næste store storme raser og fjerner sandet på kysten, der forhindrer passage på dele af vores strækning. Og derfor kan vi ikke vente på Nordkystprojektet, der tidligst kommer i 2022," forklarer Frits Thaulow.

Ifølge lagsformanden startede projekteringen i 2017, blev godkendt første gang på den ordinære generalforsamling i juni 2019, blev udskudt efter klager fra to lodsejere, men det forventes påbegyndt efter en generalforsamling i september, når Dansk Hydraulisk Institut har udført opmåling af kysten.