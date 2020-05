Klubhusets overdækkede terrasse vil uden tvivl blive et populært ståsted når der for alvor fløjtes op for fodbolden.

Nyt klubhus står klar til kamp

Og det får selvfølgelig Kim Daugbjerg til at trippe med forventning og spænding. Ikke mindst i forbindelse med at klubhuset og boldbanerne nærmest kalder på aktivitet.

Det er et års tid siden, at MLI-formand Kim Daugbjerg og borgmester Steffen Jensen i fællesskab tog det første spadestik til udbygningen af MLI's klubhus. Og det var meningen, at selvsamme klubhus skulle indvies med pomp og pragt lørdag 2. maj.

"Vi håber rigtig meget meget på en mulig indvielse lørdag 22. august, men i disse tider er det jo langt fra sikkert at det kan lade sig gøre"

Rundvisning

Halsnæs Avis fik tirsdag formiddag en hurtig rundvisning i det nye klubhus, og efter denne rundtur forstår man udemærket længslen efter fodbold og foreningsliv samt at vise det nye klubhus frem:

"Omklædningsrummene har alle fået en meget tiltrængt makeover, her er depotrum og et stort konference/møde lokale som har været et stort ønske fra vores side", fortæller Kim Daugbjerg som gemmer det bedste til sidst:

"Et topmoderne køkken og et rummeligt og indbydende cafeteria og sidst men ikke mindst, den store overdækkede terrasse der giver panorama udsigt over såvel opvisningsbane som træningsbaner", præsenterer Kim Daugbjerg.

Således står størstedelen af klubhuset mere eller mindre klar til brug, der mangler lidt 'finpudsning' hist og her, ligesom håndværkerne stadig er i gang i kælderen. Det er planen, at alt står færdigt midt i juni.