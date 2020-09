Artiklen: Nyt fællesskab for kvinder Kvinder tilbydes oplevelser og aktiviteter under overskriften "Dronningernes Nordsjælland"

De fire frivilligcentre i Græsted, Halsnæs, Hillerød og Helsingør vil invitere til hver to arrangementer, hvor de fremviser noget unikt for netop deres område.

Første event er arrangeret af Frivilligcenter Helsingør lørdag 12/9 kl. 13-16 i de smukke rammer i og omkring Flynderupgård Museet i Espergærde - et frilandskulturcenter med historisk landbrug, en gammel købmandsbutik og en nordsjællandsk bondestue.

Det koster 40 kr. at deltage. Tilmelding er nødvendig via hjemmesiden www.frivilligcenter-helsingor.dk/kalender .

Netværk for kvinder Frivilligcenter Helsingør har i et par år haft stor succes med initiativet Kvindeforum Helsingør.

Det har inspireret til "Dronningernes Nordsjælland", som skal styrke sammenhold, kendskab og venskab mellem kvinder i Nordsjælland. Det sker ved at opbygge et netværk, samtidig med at der bydes på kulturelle oplevelser.