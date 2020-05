Nyt bakery i Lynæs

Lynæs Surfcenter slår nu dørene op for et bakery, hvor du kan hente nybagte boller, kardemommesnurrer og cookies i weekender og helligdage. Bageriet er lavet for at give de lokale og besøgende en god oplevelse lige fra morgenstunden. Der vil være lunt brød til både sejlere, naboer, sommerhusgæster og syvsovere – og det smager godt. Det er nemlig bagt på kvalitetsmel fra lokalområdet.

Der kan bestilles brød dagen før via Surfcentrets hjemmeside, surfcenter.dk, og drop in er også en mulighed.

Samarbejde med lokalområdet

Brødet er bagt med mel fra Nordsjællands Fællesmølleri, fordi Lynæs Surfcenter er optaget af at støtte og samarbejde med producenter i lokalområdet, så vidt det er muligt. Johan Ingversen, som er en af indehaverne af Lynæs Surfcenter, mener, at det er vigtigt at skabe en sammenhængskraft i området, så udviklingen bliver et fælles anliggende:

“Brødet bliver bagt med kvalitetsmel fra det lokale mølleri, fordi det lige giver lidt ekstra til smagen – og så understøtter det også noget, vi er optagede af, nemlig at bidrage til fællesskabsfølelsen i et lille samfund, hvor det er fedt at være en del af noget større", lyder det fra Johan Ingversen.