Nye retningslinier for udendørsidrætten

Nu er der givet tilladelse til visse former for idræt med kropskontakt

Af retningslinjerne fremgår det nemlig, at sports- og idrætsaktiviteter som eksempelvis fodbold og håndbold må afvikles med kropskontakt, hvis der samtidig er ekstra stor opmærksomhed på de øvrige anbefalinger om eksempelvis hygiejne og andre tiltag for at undgå smittespredning.

Nye retningslinjer fra Kulturministeriet for udendørs idræt betyder, at idrætten tager et stort skridt i retning af en normalisering.

En kæmpe forskel

”Det her gør en kæmpe forskel for rigtig mange foreninger, aktive og frivillige. Idrætsforeningerne har været enormt disciplinerede under hele coronakrisen, og jeg er sikker på, at det er stærkt medvirkende til, at der nu i et vist omfang bliver lukket op for idræt med kropskontakt.

Jeg er fuldstændig overbevist om, at foreningerne håndterer de nye anbefalinger ansvarsfuldt,” siger Niels Nygaard, der er formand for DIF.

Tilfredsheden deles af formand for DGI, Charlotte Bach Thomassen: