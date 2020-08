Se billedserie "Tillykke!". Alle ni nye danske statsborgere fik en albuehilsen af borgmester Steffen Jensen ved grundlovsceremonien på Halsnæs Rådhus. Fotos: Jan Stephan.

Nye danskere: Ceremoni uden håndtryk

Borgmesteren ønskede ni Halsnæs-borgere tillykke med deres danske statsborgerskab med en albuehilsen

Halsnæs Avis - 13. august 2020

COVID-19 Uden håndtryk, intet dansk statsborgerskab. Der var meget debat, da håndtrykket blev gjort obligatorisk ved de såkaldte grundlovsceremonier.

Siden har en covid-19 pandemi ramt verden, herunder Danmark.

"Undlad at give håndtryk," lyder en af sundhedsmyndighedernes anbefalinger for at begrænse smitterisikoen.

Det har ført til, at udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye har suspenderet håndtrykskravet:

"Vi kan selvfølgelig ikke forlange, at nye statsborgere skal give borgmesteren hånden, når sundhedsmyndighederne anbefaler, at man slet ikke giver hånd," siger ministeren.

Første gang i Halsnæs Onsdag eftermiddag er flaget hejst ved Halsnæs Rådhus, da borgmesteren tager imod ni Halsnæs-borgere af udenlandsk herkomst, som har kvalificeret sig til dansk statsborgerskab.

Det er første gang, der bliver holdt en sådan ceremoni i Halsnæs.

"Hjertelig velkommen til denne festdag," lyder det fra borgmester Steffen Jensen, inden han ved navneopkald sikrer sig at alle dagens hovedpersoner er mødt frem.

Der stilles store krav til de, som ønsker at blive danske statsborgere, bemærker borgmesteren:

"Man skal f.eks. bestå indfødsretsprøven som mange indfødte ville have svært ved," sagde han og konstaterede at det danske sprog heller ikke er nemt med stumme d'er, ord som ikke udtales, som de ser ud, og bogstaver som æ, ø og å.

At søge dansk statsborgerskab er et aktivt valg, som indebærer rettigheder, som f.eks. stemmeret, men også en forpligtelse til at deltage aktivt i fællesskabet, understreger borgmesteren.

Herefter kaldes de nye danske statsborgere op en for en for sammen med borgmesteren at skrive under på de formelle papirer.

Og så giver borgmesteren ikke hånd, men en albuehilsen og en gave: Trap Danmarks bog om Halsnæs.

Åbner en dør Janet Albrektsen var ceremoniens første nye dansker. Hun kommer oprindeligt fra London, England, men har boet i Danmark siden 1982, hvor hun flyttede hertil på grund af en dansk kæreste:

"Tilhørsforholdet til Danmark har udviklet sig gennem årene. Jeg har gerne villet holde begge døre åbne for børnene, men nu er de blevet voksne. Og så er Brexit kommet, så nu var jeg motiveret."

"Jeg har nu dobbelt statsborgerskab, så jeg lukker ikke en dør, men åbner en anden," forklarer Janet Albrektsen, som har været Halsnæsborger i 12 år.

Venijamin Ignjatovic kommer oprindeligt fra Serbien, men har boet i Danmark siden 2001:

"Det er her min fremtid er. Min kone er født her og er dansk statsborger, og vores to børn er født her og er danske statsborgere," fortæller Venijamin.

Han glæder sig over, at det nu endelig er lykkedes. Processen har nemlig taget godt tre år. Ikke fordi han har haft problemer med indfødsretsprøven, den blev bestået første gang. Der er heller ikke pletter på straffeattesten, som har voldt kvaler. Det er bare sagsbehandlingen, som tager lang tid.

Og så kom der lige noget corona ind over, som forsinkede ceremonien yderligere nogle måneder.

Efter ni gange tillykke blev der serveret boblevand og kage i byrådssalen, og udenfor ventede en musikalsk hilsen fra den lokale musikskole.

Ni nye danskere De ni nye danske statsborgere, med bopæl i Halsnæs, kommer oprindeligt fra:

Storbritannien (4)

USA (2)

Polen (1)

Serbien (1)

Filippinerne (1)

FAKTA "Det er en betingelse for at få dansk statsborgerskab, at du medvirker i en ceremoni i din bopælskommune."

"Ved ceremonien skal du udvise respekt for danske værdier og optræde respektfuldt over for repræsentanter fra myndighederne. Du skal desuden skrive under på at ville overholde Danmarks Riges Grundlov samt respektere grundlæggende danske værdier og retsprincipper, herunder det danske demokrati."

Udlændinge- og Integrationsministeriet