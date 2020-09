Nye boligprojekter med justeringer

To lokale boligprojekter, Rasmussens Have i Hundested og Torvegade i Frederiksværk, var onsdag på dagsordenen i miljø- og planudvalget onsdag.

Her var begge forslag på bordet, og Torvegadebyggeriet med 47 lejligheder er sendt retur til forvaltningen med henblik på nogle mindre ændringer, og sagen vil blive genoptaget i november, melder udvalgsformand Anja Rosengreen (F), der i forhold til Rasmussens Have havde fremsat ændringsforslag om bygningens omfang.

"SF havde to ændringsforslag, som desværre ikke blev vedtaget, hvorfor vi stemte imod. Vi synes at der bør stilles større æstetiske krav til et så markant byggeri, der byder velkommen til byen og at der bør fjernes en række lejligheder, så byggeriet ikke opføres 2,5 m fra skel i 2 etagers højde," fortæller hun om boligprojektet på hjørnet af Amtsvejen/Overdrevsvej.

Planforslaget har været oppe på en række møder og justeret flere gange, men denne gang .