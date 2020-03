Nyd de skjulte naturperler

Foråret pibler frem alle steder, og i de sidste dage har vejret vist sig fra sin smukkeste side. Det gør det oplagt at tage på natur-tur.

I Halsnæs er der flere kendte og velbesøgte mødesteder udenfor. Imidlertid er det vigtigt ikke at samles for mange på det samme sted for at hindre smitte med coronavirus. Halsnæs Kommune opfordrer derfor til, at man går op opdagelse og nyder naturen på nogle af de lidt mindre velkendte områder.