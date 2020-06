Ny synsmand i Hundested

Og den store drøm er netop gået i opfyldelse for 29-årige Jonas Baltzar fra Hundested. Mandag morgen åbnede han JB Synshal på adressen Ullerup Skovvej i Hundested:

"Min store drøm har i flere år været, at uddanne mig til synsmand og herefter åbne mit eget sted".

Jonas Baltzar er født og opvokset i Hundested og der med kæreste og to børn. Han er uddannet mekaniker og han er efterfølgende videreuddannet synsmand og har taget kurserne Kategori 1, Teknisk ansvarlig samt Kategori 3. Dertil har Jonas Baltzar været i praktik i en synshal i Helsinge.

"Muligheden for at starte selvstændigt op kom helt pludselig, og da beliggenheden samtidig var perfekt, ja så sprang jeg på", lyder det fra Jonas Baltzar der bød sine første kunder velkommen med frisk morgenkaffe og wienerbrød.

Det sidste halve års tid er der blevet knoklet på for at åbne JB Bilsyn, og egentlig var det meningen at åbningen skulle være den 18. maj. De søgte tilladelser lod dog vente på sig, men mandag morgen blev der altså åbnet op.

JB Bilsyn tilbyder periodesyn, registreringssyn og toldsyn af alle køretøjer under 3500kg. Omregistrering, indregistrering og afmelding af køretøj. Hjulskift med kontrol af dæktryk og momentspænd.

Booking af tider foregår online via hjemmesiden www.jb-bilsyn.dk, eller telefonisk 22638558. Ligeledes tilbydes 'Drive-in' bilsyn.