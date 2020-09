Ny sponsor på Meny'en

Ramt på økonomien

”Mange foreninger og sportsklubber er hårdt ramt på økonomien som følge af nedlukningen af samfundet i forbindelse med corona-krisen. Nogle har mistet kontingenter eller sponsorer. Vi vil gerne være med til at gøre en forskel her i Hundested i takt med at foreningslivet igen åbner op. Det er baggrunden for aftalen med Hundested Idrætsklub”, siger købmand Allan Hansen, fra Meny i Hundested.