Ny sognepræst indsættes

Louise Grandjean Coster indsættes som sognepræst under gudstjenesten i Frederiksværk Kirke søndag 14. juni kl. 10.

Efter gudstjenesten er det muligt at hilse på Louise Grandjean Coster ved et let traktement.

Læs mere på www.frederiksvaerk-vinderoed.dk