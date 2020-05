Ny plan skal forhindre "partylandsbyer"

På det første virtuelle byrådsmøde via Skype torsdag aften var et af de mest debatterede punkter en samlet plan for sommerhusbebyggelse i Asserboområdet for at forhindre flere kæmpesommerhuse i stil med dem, der er opført på Asserbohusgrunden.

"Partylandsbyer" skal forhindres, lød det fra Venstre.

Anledningen til at udforme en samlet plan er en lokalplanansøgning om nogle større sommerhuse på en grund på Den Korte Vej i Asserbo, og på det virtuelle byrådsmøde slog socialdemokraten Torben Hedelund med det samme fast: "Asserbohusgrunden bliver misbrugt som feriecenter. Via lokalplaner kan vi obstruere for flere udlejningshoteller, og det er godt set af administrationen at udforme en samlet plan, i stedet for kun for en enkelt grund."

Han gik ind for at få styr på bebyggelse på sommerhusgrunde i hele området og lægge restriktioner ind for at forhindre udlejningsfabrikkerne.

Udlejningskonceptet for kæmpesommerhusene på Asserbohusgrunden er gennem flere måneder blevet gransket af Erhvervsstyrelsen efter klager fra naboer, som også har krævet lovliggørelse af en stribe planmæssige forhold - men som tidligere udtalt af miljø- og planudvalgets formand Anja Rosengreen (F), er det svært for kommunen at håndhæve dele af lokalplanen, fordi den ikke er 100% præcis.