Ny plan for økonomien

HALSNÆS Tilbage i 2014 vedtog byrådet en økonomisk politik for Halsnæs Kommune for årene 2015-2018.

Vi skriver nu 2020, så 'sidste salgsdato' er for længst overskredet: Der skal vedtages en ny økonomisk politik - og denne gang skal den ikke have en fast udløbsdato men gælde, indtil byrådet måtte ønske at revidere den.

Borgmester Steffen Jensen har fremlagt et forslag til ny økonomisk politik. Det indeholder bl.a. pejlemærker om kassebeholdning (minimum 64 mio. kr. i gennemsnit) og et mål om at nedbringe kommunens gæld til maksimalt 15.000 kr. pr. indbygger.

Nyt er det at droppe den årlige effektivisering på 1 procent af budgettet over en bred kam. I stedet skal der ved de årlige budgetproces fremlægges forslag til effektiviseringer og reduktioner for 1,5 procent af nettodriftsbudgettet (ca. 30 mio. kr.). Det skal være et råderum til at imødegå demografiske eller udefra kommende udfordringer - samt politiske omprioriteringer.