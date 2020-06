Ny livredderpost for badegæster og surfere

En ny livredderpost er klar til daglig bemanding fra på lørdag og hele sommerferien i Lynæs.

Den er placeret på badebroen ved vinterbadernes saunahus, hvorfra livredderen kan holde øje med både badegæster og eksempelvis surfere på begge sider af molen.

"Det er et populært og meget børnevenligt badested, og vi har i år fået mulighed for at etablere en livredderpost i Lynæs, hvor vi både kan service de badende og også surferne, hvis de skulle få brug for det. Der er også etableret en svømmebane på østsiden ved molen, så der er en ekstra mulighed for at motionere i bølgerne," John Mogensen, chef for de nordsjællandske kystlivreddere.

Livredderposten bliver udstyret med en hurtig båd, så der er mulighed for at komme til hjælp over et større område.