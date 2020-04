Ny hotline i en svær tid

"Nogle er pludselig blevet meget alene og andre er næsten for meget sammen; Mennesker, der bor alene, er nu endnu mere alene, da de ikke kan gå på arbejde og møde kolleger, eller ikke kan få besøg af familien eller være sammen med venner. I de forskellige situationer kan det være en hjælp at tale med nogen, og som psykoterapeuter er vi parate til at snakke med borgere, der har behov for det," fortæller Aline Bjerring, der har sat de kommende torsdage af til at deltage i terapeuternes hotline.

Parforhold under pres

Aline Bjerring nævner, at parforhold kan være under pres i disse uger, hvor man er sammen døgnet rundt, og mindre konflikter pludselig kan komme til at fylde mere.

"De familier der har børn, kan blive ramt af stress over både at skulle passe deres arbejde og samtidig passe mindre børn og lave hjemmeskole for de større børn. Coronaepidemien betyder naturligt også ældre og kronisk syge bliver bekymrede for at blive smittede og pårørende bliver bekymrede for deres ældre familiemedlemmer eller familie med kroniske sygdomme. Det er helt naturligt og forståeligt, at man bliver bekymret, og det er vi parate til at tage en snak om."

Hun pointerer vigtigheden i at bekymringer ikke skal kamme over og blive til angst, som kan være mere irrationel. For der er nok at bekymre sig om i en tid med usikkerhed på arbejdsmarkedet og omkring økonomien."Mange mister deres arbejde og bliver arbejdsløse med den usikkerhed, det fører med sig. Generelt er det meget udfordrende for de fleste mennesker at fremtiden er så uvis. Vi står alle sammen overfor det ukendte – vi kender ikke fremtiden og det er noget af det mest vanskelige for mange mennesker," slutter Aline Bjerring, der stiller sig rådighed sammen med flere lokale psykoterapeuter, blandt andre Jørgen Groth og Marianne Glaffey.