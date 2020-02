Ny forening vil lave fest i byen

Tre dages byfest i Frederiksværk er målet for den nye forening Halsnæs Byfest, der for nylig har haft stiftende generalforsamling og styrer målrettet efter at skabe en byfest den 10.-12. september i år.

Festforeningen opstod som en tilfældig idé, der blev slået op på sociale medier og siden har fået flere tilhængere.

"Jeg flyttede til Frederiksværk efter 10 år i Sverige og syntes, at der manglede noget sjov i byen," fortæller Christina Højeng.

Hun har tidligere været med til at arrangere større events, blandt andet i den skånske by Landskrona, hvor byens årlige karneval trak godt 300.000 mennesker.

"Der sker ikke så meget i Frederiksværk, det er en dejlig by med historie, men jeg efterlyser noget mere aktivitet, og et opslag på Facebook tyder på, at flere savner mere liv i byen," fortæller hun og oplyser, at det nu er lykkedes at etablere en forening, der er gået i gang med at arrangere en større fest midt i Frederiksværk med det formål at skabe nye aktiviteter og give et økonomisk overskud til at støtte unge i idrætsforeningerne.

Ina Milving kom ind fra sidelinien og er nu med i bestyrelsen: "En del mennesker har allerede støttet op, da de også synes, at der er for lidt liv, og vi håber at interessen fortsætter, da det kræver mange frivillige at få det til at lykkes."