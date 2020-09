Ny fjerbold formand i Melby

Tak for samarbejdet

Afgående formand Dennis Nielsen afsluttede sin formandstale med følgende ord:

"Jeg har været rigtig glad for at ha fået lov til at sidde i MBC’s bestyrelse og være med til at præge og arbejde for fælleskabet i vores lille klub, og jeg vil godt sige tak til alle de samarbejdspartnere jeg har mødt på min færd i MBC regi. Jeg føler at det er tid til et vagtskifte og glæder mig til at være fri for ansvaret, men jeg vil selvfølgelig være standby i det næste år. En stor tak til bestyrelse for samarbejdet igennem årene, og jeg vil Jeg ønske den nye bestyrelse held og lykke på vejen".