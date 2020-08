Karina Helsted Moe og Jacob Berner Moe har i fællesskab udviklet en metode og en bog, der nu udkommer på eget forlag. Der er bogreception i Restaurant Knud på Hundested Havn torsdag 3. september kl. 16.30-18. Foto: Anton Helsted Moe.

Ny bog om ny metode - på nyt forlag

Hundested-par har været ude at svømme, inden de fik styr på deres fælles projekt

Halsnæs Avis - 31. august 2020 kl. 09:22 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

HUNDESTED Karina og Jacob Moe har i flere år arbejdet på at formulere metoden bodyfulness. Det har krævet mange svømmeture i Kattegat.

Torsdag 3. september udkommer bogen "Bodyfulness - din vej tilbage i kroppen" på Myrens Forlag med fejring på Knud.

På en måde lyder det ganske ligetil: At de to skulle skrive og udgive en bog i fællesskab.

Karina har en tung faglig baggrund som blandt andet fysioterapeut, psykoterapeut og international åndedrætsterapeut.

Hun har med stor succes udviklet sin egen metode. Jacob er journalist og forfatter med flere udgivelser på Gyldendal bag sig, han arbejder som kommunikationsrådgiver for Folketingets Ombudsmand.

At slå kompetencerne sammen og udgive en bog om Karinas metode burde med andre ord være helt oplagt. Og enkelt.

Men det har været en udfordring af de helt store, fortæller parret, som har arbejdet fra førstesalen i deres træhus ved Skansen i Hundested.

Utallige gange har de måttet tage en time out fra arbejdet og spadsere ned til den første bølgebryder for at få en svalende dukkert.

"Det har været rigtig sjovt, men også rigtig hårdt," siger Karina Helsted Moe, der står som forfatter på bogen, mens Jacob Berner Moe har fungeret som redaktør og udgiver i det nystiftede mikroforlag Myrens Forlag.

Svømmeturen i havet er et godt billede på, hvad bogen handler om: at komme fra hovedet og tilbage i kroppen.

Lillesøster til mindfulness "Mit hovedbudskab er, at vi i stigende grad lever et liv oppe i hovedet - afskåret fra kroppen. Men at vejen tilbage til kroppen er inden for rækkevidde," fortæller Karina Helsted Moe og fortsætter:

"Jeg tror, at mange gerne vil ud af stress og tankemylder, men har meget svært ved at finde af hvordan. Jeg tror også, at rigtig mange synes, at det er uoverskueligt eller for mærkeligt at skulle meditere med korslagte ben. Sådan kan jeg i hvert fald selv have det."

Hun kalder bodyfulness for en lillesøster til mindfulness. Og ambitionen er klar:

"Jeg tror og håber på, at bodyfulness kan blive en udbredt metode herhjemme, som kan hjælpe de utroligt mange, der lider af stress eller andre livsstilsrelaterede sygdomme."

Karina Helsted Moe har årelang erfaring med at hjælpe kursister og klienter, f.eks. har hun hjulpet stressramte medarbejdere i Halsnæs Kommune.

"Du burde skrive en bog, om det du gør," har hendes mand ofte sagt over spisebordet.

Praktikeren og teoretikeren "Når jeg hører, hvad hun udvirker, tænker jeg, at hun næsten er forpligtet til at give sine metoder videre til andre. At sprede budskabet," siger Jacob Berner Moe.

Men i modsætning til sin mand er Karina ikke en teoretiker, der udtænker koncepter og bøger ved skrivebordet. Hun er praktiker. Hun arbejder intuitivt - i nuet.

Derfor var der heller ikke noget, der hed bodyfulness for tre år siden.

"Karina er sindssygt dygtig, men det er først nu, hun er blevet interesseret i at indfange med ord, hvad det er hun gør. Det har så været min opgave at stille de rigtige spørgsmål," siger Jacob.

Bobler i kroppen At bogen skulle udkomme på egen forlag var Jacobs betingelse for at være med.

"Det er en gammel drøm. Selv at bestemme det hele - lige fra papirtykkelsen til antallet af kapitler. Min læringskurve har været stejl."

I disse dage arbejder parret med at markedsføre bogen. Sende eksemplarer ud til aviser og samarbejde med såkaldte influencers. Det arbejde vil fortsætte noget tid endnu, men torsdag eftermiddag kl. 16.30 skal bogen fejres med naturvin på Restaurant Knud.

"Nogle gange kan det være nødvendigt med et glas bobler for at komme tilbage i kroppen," siger Karina Helsted Moe med et glimt i øjet.

"Bodyfulness - din vej tilbage i kroppen" kan købes på bodyfulness.dk eller i landets online-boghandlere.