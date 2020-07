Se billedserie Gjethuset og den voksende industriby gengivet på kobberstik.

Send til din ven. X Artiklen: Ny bog om Frederiksværks historie Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Ny bog om Frederiksværks historie

Lokal forfatter og historisk forening i samarbejde om samlet værk

Halsnæs Avis - 15. juli 2020 kl. 09:18 Af Anders Nordstrand Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

BOG Coronalukning af diverse historiske arkiver satte i foråret en midlertidig stopper for Mogens Nørgaard Olesens arbejde med en større bog om Fjordforbindelsen i Frederikssund, men da han ikke er typen, der sætter sig hen i et hjørne og venter på forandringer, gik han i stedet i gang med en bog om Frederiksværks historie: Frederiksværkbogen.

"Den handler om min egen bys historie fra 1700-tallet til nu og bygger blandt andet på Egon Eriksens jubilæumsskrift fra De Forenede Jernstøberiers 50 års jubilæum i 1956. Jeg husker selv fejringen i byen, dengang jeg var 8 år gammel, og efter at have genlæst skriftet med en del historiske beskrivelser, fik jeg ideen til et samlet værk om Frederiksværk frem til nu. Der er skrevet en del udmærkede bøger om f.eks. Classen og industrien, men det er nogle forskellige brudstykker af historien, som jeg nu har samlet i en bog," fortæller Mogens Nørgaard Olesen, der er lektor emeritus og er forfatter til en lang række matematiske lærebøger samt værker om trafikhistorie.

"I bogen om Frederiksværk sætter jeg byens historie ind i en større sammenhæng og forklarer nogle af de mange begreber, der prægede samfundet dengang, opslidende krige, merkantilismens opståen, og desuden nogle begivenheder, der førte til opførelsen af et kanonstøberi ved kanalen og dermed Frederiksværks grundlæggelse. Industribyen blev født, da det kongelige kanonstøberi i København blev brugt til fremstilling af en prægtig rytterstatue af kongen, og det var nødvendigt at opføre et nyt kanonstøberi, Gjethuset i Frederiks Værk. Det blev starten på industribyens historie."

Frederiksværkkanonerne blev efterhånden kendte for deres slagkraft og kom til at indgå i datidens spil om politiske interesser. Derfor kom kanonerne til blandt andet Nordafrika og Norge, hvor de stadig kan ses. Frederiksværkbogen er færdigskrevet på få måneder, og Mogens Nørgaard Olesen er nu ved at klargøre de sidste illustrationer.

Bogens indholdsfortegnelse afslører, at Frederiksværkbogen kommer rundt i byens politiske og økonomiske betydning for Danmark med afsnit som Kanalens første fabrikker, Det militærindustrielle kompleks, Generalen og hans vilje, Under konge og stat.

Formand Henning Petersen fra Frederiksværkegnens Historiske Forening mener, at bogen vil have en bred interesse.

"Jeg forestiller mig der vil være en stor lokal interesse omkring en ny Frederiksværkbog, så både byens banker, virksomheder, handelen og kommunen m.fl. vil være interesserede i at støtte økonomisk op om dette initiativ," fortæller foreningsformanden.

Mogens Nørgaard Olesen regner med, at der skal skaffes i alt ca. 150.000 kroner i sponsorstøtte og fondsmidler til dækning af udgifter som layout og tryk, hvilket vil sikre en salgspris på et par hundrede kroner.