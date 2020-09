Ny Tip Halsnæs-app

1. oktober kommer Tip Halsnæs i en opdateret version, der kræver ny app-installation på mobiltelefon eller tablet.

Funktionen Tip Halsnæs har været i luften et par år og givet borgerne mulighed for at tippe kommunen om fejl og mangler på kommunens veje, fortove, stier og naturområder.

Med den nye app bliver sagsstyringen forbedret, så kommunen bedre kan servicere borgerne og få løst de problemer, der kommer ind som tip, oplyser Halsnæs Kommune på hjemmesiden halsnaes.dk, hvor der er links til den nye app til både Android- og Apple-enheder.