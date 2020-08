MLI-formand Kim Daugbjerg sammen med udvalgsformand Helle Lunderød og borgmester Steffen Jensen ved lørdagens indvielse af MLI´s nyrenoverede klubhus. Foto: Jan Stephan

Nu følger faciliteterne også med

Lørdag middag blev MLI´s ombyggede klubhus indviet

Halsnæs Avis - 23. august 2020 kl. 09:44 Af Thomas Quvang Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

”Tak for tålmodighed, ihærdighed og engagement, også udenfor banen har i vist at i er gode til indspil og samspil, og derfor kan vi nu glæde os over sammen, at kunne indvie det nyrenoverede klubhus i MLI. Det har været lang proces og der har været bump på vejen, men lørdag middag kunne borgmester Steffen Jensen indvie klubhuset på Tollerupvej. ”Det kan godt være, at vejen mod målet kræver en dribling, et dybdeløb og måske endda giver nogle knubs, men med det gode samspil lykkes man som regel” lød det endvidere fra Steffen Jensen til de mange tilhørere, der lyttede med fra klublokalet og fra terrassen.

Tidssvarende rammer Også udvalgsformand Helle Lunderød holdt en fin tale i forbindelse med indvielsen, hvor hun specielt fremhævede det foreningsmæssige sammenhold i lokalsamfundet: ”Man fornemmer når man er her, Jeres lange fine historie om et fællesskab med idræt og socialt samvær som omdrejningspunkt for en forening, som i mere end 80 år har været aktiv udadvendt og præget af stor vedholdenhed og foretagsomhed”. ”For godt et års tid siden tog vi spadestik til det vi står i nu. Jeg har fyldt byggeriet. Nu er det lykkedes, der er skabt tidssvarende rammer og en nødvendig nyskabelse med terrassen, ikke mindst takket være Jeres investering i egen fremtid. Jeg er sikker på, at i kan bringe sjælen i jeres forening ind i det nye hus, og lade mange aktive opleve og skabe oplevelser sammen her i fremtiden”, sagde Helle Lunderød inden hun udbragte et trefoldigt længe leve.

Bump på vejen Slutteligt tog MLI-formand Kim Daugbjerg ordet. Ligesom Steffen Jensen og Helle Lunderød var det med glæde over at klubhuset nu var kommet i mål: ”Idéerne og tankerne om en udvidelse af klubhuset blev bragt på banen tilbage i 2007 ved MLI´s generalforsamling. Og ja, der har været bump på vejen, men nu står vi her og kan indvie. Det er vi selvfølgelig rigtig glade for”, lød det bl.a. fra Kim Daugbjerg som med en god portion humor fortalte om hele det lange forløb fra første idé til et nu færdigt klubhus.

Sejr over FFK På fodboldbanerne blev dagen markeret med en masse hjemmekampe på banerne omkring klubhuset. Størst opmærksomhed var der omkring lokalopgøret i Serie 4 hvor MLI tog imod rivalerne fra FFK. Her lykkedes det ikke naboerne at ødelægge den gode stemning. MLI vandt med 2-1 efter en spændende og velspillet match. MLI´s mål blev sat ind af Chris Nielsen samt et selvmål, mens Filip Leis scorede FFK´s mål sidst i kampen.