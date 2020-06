Se billedserie Kathrine Heiberg, I Noord. Arkivfoto

Normal-butik flytter: I Noord bygges om

I forbindelse med flytningen vil butikscentret I Noords ejere finde nye lejere til at overtage Normals lokaler ved Nordtorvet

Halsnæs Avis - 02. juni 2020

I midten af juli åbner Normal en ny og større butik I Noord, fortæller butikscentret i en pressemeddelelse. ”Det er tre år siden, at vi åbnede i Frederiksværk og vi er fantastisk glade for den måde vi er blevet modtaget på af alle i Halsnæs”, fortæller Jesper Elming som er ansvarlig for butikkens ekspansion. Normal flytter dog ikke så langt: ”Da de nye ejere af I Noord gerne vil udleje til cafeer og restauranter ud mod Nordtorvet, og vi kunne behøver bedre varemodtagelse og en større butik, så endte det med at vi flytter over på den anden side af centergangen. Vi glæder os til at få en endnu bedre butik og takker samtidig for kundernes overbærenhed med at vi har haft lidt for mange papkasser stående i og udenfor butikken. Til juli bliver det en saga blot,” forklarer Jesper Elming.

Kunder ønsker spisesteder Kathrine Heiberg fra I Noord glæder sig over samarbejdet med Normal, og ser tilbage på efterårets rundspørge vedrørende centrets fremtid.

"Resultatet af de 1000 interviews vi gennemførte i september 2019 var helt klart. Rigtig mange i Halsnæs vil have flere restauranter og cafeer i I Noord. Og det allerbedste sted at placere dem er ud mod Nordtorvet. Men det betød jo så at Normal skulle flytte. Vi havde bestemt ikke regnet med, at vi kunne gennemføre dette projekt så hurtigt, det er ikke mange kæder som har lyst til at flytte en kun tre år gammel butik og samtidig give afkald på tre vinduer ud mod gågaden.”

2-3 nye lejere Nu skal ejerne i gang med at finde 2–3 nye lejere til de restauranter & cafeer, som skal ligge ud mod Nordtorvet: ”Vi regner med at bygge om i løbet af efteråret, samtidig med at kommunen er i gang med at ændre kanalen og overgangen til Krudthusmuseet.” Det hele er klart til sommeren 2021. Men lejemålet kommer ikke til at stå tomt.



”Det er vigtigt for os at facaden ud mod Nordtorvet er åben og velkommende. Om nogle uger er vi klar til at løfte sløret for, hvad der kommer til at ske,” lyder det fra I Noord, som også beretter om øget besøgstal i forhold til 2019 og at yderligere et par lejekontrakter er på vej til at blive underskrevet.